Суд обязал экс-замминистра Попова выплатить Минобороны 25 миллионов рублей - РИА Новости, 10.04.2026
16:18 10.04.2026 (обновлено: 16:21 10.04.2026)
Суд обязал экс-замминистра Попова выплатить Минобороны 25 миллионов рублей

Суд обязал Попова выплатить Минобороны 25 млн рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Павел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 10.04.2026
Павел Попов в суде
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд обязал бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова выплатить военному ведомству 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Взыскать с Попова солидарно с Шестеровым и Ахмедовым 18 миллионов рублей в пользу министерства обороны РФ, взыскать с Попова 7 миллионов рублей в пользу министерства обороны РФ", - решил суд.
Также с троих солидарно взыскали 6,7 миллиона рублей в пользу парка "Патриот" в качестве причиненного ущерба.
Сегодня военный суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима, штрафу 85 миллионов рублей с конфискацией 45 миллионов, его лишили звания генерала армии в отставке и государственных наград.
Как сообщал СК, в 2022-2024 годах Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым внесли ложные сведения о стройработах в парке, совершив многомиллионное хищение. Кроме того, в 2014-2024 годах он получил взятку в 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" за общее покровительство.
Следствие установило, что Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка "Патриот" в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка.
Также следствие установило, что в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил работников парка "Патриот", освободив их от обязанностей, чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. При осмотре его жилища изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы. В суде они указывали, что выполняли приказы Попова, боялись его ослушаться, какой-либо выгоды от преступной деятельности не получили.
