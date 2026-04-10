Суд обязал экс-замминистра Попова выплатить Минобороны 25 миллионов рублей

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд обязал бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова выплатить военному ведомству 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.

"Взыскать с Попова солидарно с Шестеровым и Ахмедовым 18 миллионов рублей в пользу министерства обороны РФ , взыскать с Попова 7 миллионов рублей в пользу министерства обороны РФ", - решил суд.

Также с троих солидарно взыскали 6,7 миллиона рублей в пользу парка " Патриот " в качестве причиненного ущерба.

Сегодня военный суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима, штрафу 85 миллионов рублей с конфискацией 45 миллионов, его лишили звания генерала армии в отставке и государственных наград.

Как сообщал СК , в 2022-2024 годах Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым внесли ложные сведения о стройработах в парке, совершив многомиллионное хищение. Кроме того, в 2014-2024 годах он получил взятку в 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" за общее покровительство.

Следствие установило, что Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка "Патриот" в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка.

Также следствие установило, что в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил работников парка "Патриот", освободив их от обязанностей, чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. При осмотре его жилища изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.