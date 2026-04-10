Управляющий блогера Лизы Миллер попросил суд отменить ее брачный договор
15:12 10.04.2026 (обновлено: 15:13 10.04.2026)
Финуправляющий блогера Лизы Миллер попросил суд отменить ее брачный договор

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Финансовый управляющий блогера Лизы Миллер (настоящее имя - Елизавета Батюта), против которой расследуется уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, просит суд признать незаконным ее брачный договор 2016 года с мужем Артемием Миллером, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Финансовый управляющий Денис Хмелев оспаривает также допсоглашение к договору, заключенное в 2020 году, и просит суд применить последствия недействительности сделок, а именно восстановить режим общей совместной собственности в отношении имущества должника, приобретенного в период брака "как до, так и после заключения брачного договора".
Арбитражный суд Краснодарского края в апреле прошлого года признал Лизу Миллер банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. На тот момент неисполненные обязательства Миллер превышали 233 миллиона рублей.
В декабре суд в Москве подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении Миллер около 178 миллионов рублей налогов и штрафа.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что московские следователи возбудили уголовное дело в отношении Батюты по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами легализовала часть суммы путем финансовых операций.
Там также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогер может находиться в Дубае.
