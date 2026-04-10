"Это бардак". Обвинение Стармера в адрес Путина разгневало Запад - РИА Новости, 10.04.2026
15:49 10.04.2026 (обновлено: 16:17 10.04.2026)
Христофору осудил Стармера за обвинение Путина в скачках цен на электроэнергию

© AP Photo / Adrian Dennis — Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается посеять хаос в Соединенном Королевстве, голословно обвиняя президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Он выступал за смену власти в России — это провалилось. Он поддерживал смену власти в Иране — и это провалилось. Теперь Стармер перенес весь этот бардак в Великобританию", — написал он в соцсети X.
В четверг издание Politico сообщило, что премьер-министр Великобритании безосновательно обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию. Отмечалось, что Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", а их исход, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на глобальный рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. С начала марта нефть марки Brent подорожала на 44%, а цены на газ в Европе подскочили на 57%.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
