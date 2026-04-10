МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается посеять хаос в Соединенном Королевстве, голословно обвиняя президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
В четверг издание Politico сообщило, что премьер-министр Великобритании безосновательно обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию. Отмечалось, что Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", а их исход, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на глобальный рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. С начала марта нефть марки Brent подорожала на 44%, а цены на газ в Европе подскочили на 57%.