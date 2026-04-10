Представители Белого дома будут на переговорах США с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Представители Совета национальной безопасности США, госдепа и Пентагона будут в составе делегации Штатов на переговорах с Ираном в Пакистане, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.
"Эксперты из Совета национальной безопасности, государственного департамента и министерства обороны будут сопровождать делегацию в Исламабад", - написала журналистка телеканала в X.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде и рассчитывает, что они пройдут позитивно. Перед отлетом в Пакистан он отметил, что США готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.