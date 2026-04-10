МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Польше заговорили о вероятной переброске американских военных из других стран-членов НАТО, пишет Wirtualna Polska.
"Нам это кажется довольно оптимистичным. Однако я хотел бы напомнить, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск. Как известно, с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность альянса, или на ее отсутствие", — заявил польский полковник Петр Левандовский.
По его мнению, этим шагом Вашингтон продемонстрирует, что он может забирать солдат и передавать их тем, кто им нравится. При этом полковник отметил, что увеличение численности американских войск не обязательно гарантирует их участие в европейских операциях.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Военный блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.