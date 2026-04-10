Ульянов назвал позицию США по обогащению урана в Иране контрпродуктивной

ВЕНА, 10 апр - РИА Новости. Текущая позиция США по обогащению урана в Иране носит "крайне идеологизированный характер", она контрпродуктивна, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Текущая позиция США по обогащению урана в Иране носит крайне идеологизированный характер, является нелогичной и контрпродуктивной. Она противоречит ценностям ядерного нераспространения, основанным на ДНЯО, а также интересам нормализации ситуации на Ближнем Востоке", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.
Ночью в четверг Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном, добавив, что американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся на позициях в регионе до выполнения договоренностей с Тегераном.
В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".
К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.