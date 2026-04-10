Рейтинг@Mail.ru
Ульянов назвал позицию США по обогащению урана в Иране контрпродуктивной - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 10.04.2026
Ульянов назвал позицию США по обогащению урана в Иране контрпродуктивной

Ульянов: текущая позиция США по иранскому урану носит контрпродуктивных характер

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 10 апр - РИА Новости. Текущая позиция США по обогащению урана в Иране носит "крайне идеологизированный характер", она контрпродуктивна, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Текущая позиция США по обогащению урана в Иране носит крайне идеологизированный характер, является нелогичной и контрпродуктивной. Она противоречит ценностям ядерного нераспространения, основанным на ДНЯО, а также интересам нормализации ситуации на Ближнем Востоке", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.
Ночью в четверг Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном, добавив, что американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся на позициях в регионе до выполнения договоренностей с Тегераном.
В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".
К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.
Вчера, 15:31
 
В миреИранСШАВенаМихаил Ульянов (дипломат)Мохаммад-Багер ГалибафПит ХегсетХезболлаМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала