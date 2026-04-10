Пакистан выразил надежду на прочное перемирие между США и Ираном - РИА Новости, 10.04.2026
16:25 10.04.2026 (обновлено: 16:56 10.04.2026)
Пакистан выразил надежду на прочное перемирие между США и Ираном

Пакистан рассчитывает, что США и Иран смогут договориться о постоянном перемирии

© REUTERS / Waseem Khan — Баннер в Исламабаде перед началом переговоров Ирана и США. 10 апреля 2026
Баннер в Исламабаде перед началом переговоров Ирана и США. 10 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© REUTERS / Waseem Khan
Баннер в Исламабаде перед началом переговоров Ирана и США. 10 апреля 2026
ИСЛАМАБАД, 10 апр - РИА Новости. Пакистан рассчитывает, что США и Иран смогут на переговорах в Исламабаде договориться о постоянном прекращении огня, заявил РИА Новости специальный помощник премьер-министра Пакистана Хузайфа Рехман.
"Мы очень надеемся, что перемирие, первоначально установленное на 15 или 14 дней, после успешного завершения этого диалога перейдет в постоянное прекращение огня и будет поддерживаться во всем регионе", - сказал он.
Помощник пакистанского премьера также выразил надежду, что это пойдет на пользу всем странам, оказавшимся в тяжелом положении из-за военных действий.
