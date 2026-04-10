Пакистан выразил надежду на прочное перемирие между США и Ираном

ИСЛАМАБАД, 10 апр - РИА Новости. Пакистан рассчитывает, что США и Иран смогут на переговорах в Исламабаде договориться о постоянном прекращении огня, заявил РИА Новости специальный помощник премьер-министра Пакистана Хузайфа Рехман.

"Мы очень надеемся, что перемирие, первоначально установленное на 15 или 14 дней, после успешного завершения этого диалога перейдет в постоянное прекращение огня и будет поддерживаться во всем регионе", - сказал он.