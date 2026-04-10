Житель Нижегородской области получил срок за работу на спецслужбы Украины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Житель города Лысково Нижегородской области Алексей Иванков (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) осужден на 17 лет лишения свободы за работу на спецслужбы Украины, по заданию которых он за вознаграждение в 1,5 тысячи рублей сфотографировал базовые станции сотовой связи и попытался поджечь одну из них, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.