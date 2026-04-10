Разведдроны "Севера" круглосуточно ищут пункты управления БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Операторы разведывательных беспилотников группировки "Север" круглосуточно ищут пункты управления БПЛА ВСУ и с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 40 таких объектов, рассказал РИА Новости оператор полезной нагрузки расчета БПЛА Zala с позывным "Тополь".

По его словам, при выявлении признаков возможного пункта управления цель берется на контроль, а при подтверждении информация немедленно передается командованию. Оператор отметил, что команда старается внимательно проводить доразведку, изучая тропинки, антенны управления и различный транспорт, добавив, что противнику трудно спрятаться от их наблюдения.