Разведдроны "Севера" круглосуточно ищут пункты управления БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 10.04.2026
Разведдроны "Севера" круглосуточно ищут пункты управления БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Операторы разведывательных беспилотников группировки "Север" круглосуточно ищут пункты управления БПЛА ВСУ и с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 40 таких объектов, рассказал РИА Новости оператор полезной нагрузки расчета БПЛА Zala с позывным "Тополь".
"Военнослужащими 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожено более 40 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области с начала апреля. Операторы разведывательных беспилотников круглосуточно ведут наблюдение и поиск противника", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, при выявлении признаков возможного пункта управления цель берется на контроль, а при подтверждении информация немедленно передается командованию. Оператор отметил, что команда старается внимательно проводить доразведку, изучая тропинки, антенны управления и различный транспорт, добавив, что противнику трудно спрятаться от их наблюдения.
