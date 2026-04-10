Бойцы ФСБ поразили крупный пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России поразило крупный пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Операторы "Горыныча" выявили крупный пункт управления вражескими беспилотниками, уничтожили находящихся в нём операторов БПЛА и четыре ретранслятора", - говорится в сообщении.
Поражение сил противника прошло совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск МО России в рамках ведения охоты на украинских операторов БПЛА в Константиновке.