ВС России уничтожили ПВД ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Операторы российских дронов "Утка" уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) украинских военнослужащих в Константиновке, сообщает Минобороны России.
"Разведчики 28-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск в районе Константиновки обнаружили пункт временной дислокации с живой силой противника. Координаты были переданы операторам БПЛА "Утка", которые прямым попаданием ликвидировали цель", - говорится в сообщении.
По словам инженера расчета БПЛА с позывным "Чеба", операторы 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск "быстро отработали поставленную задачу" благодаря слаженности расчета беспилотных систем.