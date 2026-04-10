Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 10.04.2026
Боец с позывным "Сёма" на первом задании уничтожил два танка ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Новобранец отряда БПЛА после трех дней обучения уничтожил два танка ВСУ на первом боевом задании, рассказал РИА Новости офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава".
По словам командира, средняя продолжительность обучения пилота FPV-дрона составляет около трех месяцев, однако бывают и исключения.
"У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию уничтожил два танка", – сказал "Сава".
Командир также уточнил, что это была первая боевая задача для бойца с позывным "Сёма".
"Танки располагались на расстоянии двухсот метров друг от друга и были хорошо замаскированы. Работали с закрытых огневых позиций", – добавил "Сава".
Офицер отметил, что одной из мер поощрения бойца стал отпуск, несмотря на то, что он только пришел на службу.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала