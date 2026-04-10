Боец с позывным "Сёма" на первом задании уничтожил два танка ВСУ

ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Новобранец отряда БПЛА после трех дней обучения уничтожил два танка ВСУ на первом боевом задании, рассказал РИА Новости офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава".
По словам командира, средняя продолжительность обучения пилота FPV-дрона составляет около трех месяцев, однако бывают и исключения.
"У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию уничтожил два танка", – сказал "Сава".
Командир также уточнил, что это была первая боевая задача для бойца с позывным "Сёма".
"Танки располагались на расстоянии двухсот метров друг от друга и были хорошо замаскированы. Работали с закрытых огневых позиций", – добавил "Сава".
Офицер отметил, что одной из мер поощрения бойца стал отпуск, несмотря на то, что он только пришел на службу.
Боец рассказал о продвинутой версии дрона "Скат"
