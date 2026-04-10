Меняйло рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП во Владикавказе - РИА Новости, 10.04.2026
15:21 10.04.2026
Меняйло рассказал о состоянии детей, пострадавших при ЧП во Владикавказе

© РИА Новости / МЧС РФ | Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе
Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших при ЧП во Владикавказе, стабильное, их здоровью ничего не угрожает, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Состояние госпитализированных детей стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщил Меняйло в Telegram-канале.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, ранены 14 человек, в том числе двое детей. Глава Северной Осетии сообщал, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
