В Фонде Печерского рассказали о советском сопротивлении в концлагерях

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, рассказали, что в Советском Союзе в партизанском движении участвовали сотни тысяч человек.

Десятого апреля отмечается Международный день движения сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. Председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев указал, что "если говорить объективно, это было одно из самых масштабных и разветвленных явлений в истории ХХ века".

"Движение сопротивления существовало практически на всех оккупированных территориях Европы и Советского Союза и включало в себя самые разные формы - от подпольных организаций и разведывательной работы до партизанской борьбы и вооруженных восстаний", - отметил он.

Польша, Югославия, По словам Васильева, в Советском Союзе речь идет о сотнях тысяч человек, вовлеченных в партизанское движение. "В Европе - Франция Греция - в каждой стране формировались свои структуры сопротивления, зачастую с собственной идеологией, но с общей целью - противостояние нацистскому режиму", - отметил он.

Он заявил, что во многих этих структурах важную роль играли советские военнопленные или русские эмигранты первой волны. "Достаточно вспомнить как широко известных героев - Федор Полетаев, Василий Порик или княгиня Вера Оболенская, - так и тех, чьи подвиги пока не на слуху - Хорун Чочуев и Ариадна Скрябина", - поделился Васильев.

Говоря о феномене движения сопротивления, он отметил, что оно "было по-настоящему массовым и охватывало практически всю территорию, оказавшуюся под нацистской оккупацией - от Советского Союза до стран Западной и Южной Европы"". Васильев считает важным расширить само понимание сопротивления: новые исследования показывают, что массовое организованное сопротивление существовало даже в нацистских концлагерях - в условиях, которые, казалось бы, полностью исключают возможность какого-либо противодействия.

По мнению председателя правления Фонда Печерского, "речь идет о тысячах подпольных групп, о системной работе узников - от саботажа и передачи информации до подготовки восстаний". "В этих условиях сопротивление становилось формой продолжения войны, только в предельно жестокой и скрытой форме", - добавил он.