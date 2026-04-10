Рейтинг@Mail.ru
В Фонде Печерского рассказали о советском сопротивлении в концлагерях - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 10.04.2026
В Фонде Печерского рассказали о советском сопротивлении в концлагерях

РИА Новости: сотни тысяч человек участвовали в партизанском движении в СССР

© РИА Новости / Израиль Озерский
Бойцы партизанского отряда под командованием кавалера ордена Красной Звезды капитана Христофора Чусси идут на выполнение боевого задания - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
Бойцы партизанского отряда под командованием кавалера ордена Красной Звезды капитана Христофора Чусси идут на выполнение боевого задания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, рассказали, что в Советском Союзе в партизанском движении участвовали сотни тысяч человек.
Десятого апреля отмечается Международный день движения сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. Председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев указал, что "если говорить объективно, это было одно из самых масштабных и разветвленных явлений в истории ХХ века".
"Движение сопротивления существовало практически на всех оккупированных территориях Европы и Советского Союза и включало в себя самые разные формы - от подпольных организаций и разведывательной работы до партизанской борьбы и вооруженных восстаний", - отметил он.
По словам Васильева, в Советском Союзе речь идет о сотнях тысяч человек, вовлеченных в партизанское движение. "В Европе - Франция, Польша, Югославия, Греция - в каждой стране формировались свои структуры сопротивления, зачастую с собственной идеологией, но с общей целью - противостояние нацистскому режиму", - отметил он.
Он заявил, что во многих этих структурах важную роль играли советские военнопленные или русские эмигранты первой волны. "Достаточно вспомнить как широко известных героев - Федор Полетаев, Василий Порик или княгиня Вера Оболенская, - так и тех, чьи подвиги пока не на слуху - Хорун Чочуев и Ариадна Скрябина", - поделился Васильев.
Говоря о феномене движения сопротивления, он отметил, что оно "было по-настоящему массовым и охватывало практически всю территорию, оказавшуюся под нацистской оккупацией - от Советского Союза до стран Западной и Южной Европы"". Васильев считает важным расширить само понимание сопротивления: новые исследования показывают, что массовое организованное сопротивление существовало даже в нацистских концлагерях - в условиях, которые, казалось бы, полностью исключают возможность какого-либо противодействия.
По мнению председателя правления Фонда Печерского, "речь идет о тысячах подпольных групп, о системной работе узников - от саботажа и передачи информации до подготовки восстаний". "В этих условиях сопротивление становилось формой продолжения войны, только в предельно жестокой и скрытой форме", - добавил он.
"Масштаб этого явления определяется не только количеством участников, но и тем, что оно охватывало все уровни - от организованных вооруженных структур до индивидуального, ежедневного выбора человека сопротивляться даже там, где это казалось невозможным", - заключил Васильев.
В миреЕвропаФранцияПольшаАлександр Печерский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала