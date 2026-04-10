21:16 10.04.2026
Свыше 22 тысяч смолян закрепились за больницей "РЖД-Медицина"

© РИА Новости / Таисия Воронцова
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На данный момент за клинической больницей "РЖД-Медицина" в Смоленске закреплены более 22 тысяч человек, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он пояснил, что "Российские железные дороги" – это не только транспортная компания, обеспечивающая движение поездов по всей стране. Холдинг объединяет десятки направлений деятельности. Одно из важнейших и стратегически значимых – медпомощь.
Губернатор встретился с директором "РЖД" по медицине – начальником центральной дирекции здравоохранения "РЖД" Еленой Фисенко.
"Обсудили работу клинической больницы "РЖД-Медицина" в Смоленске и ее интеграцию в систему здравоохранения региона. Медицинские учреждения "РЖД-медицина" расположены в 70 субъектах нашей страны. В Смоленске больница находится на первом Краснофлотском переулке и востребована у жителей области. Здесь оказывают первичную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, ведется прием пациентов и по полису ОМС. Сегодня за больницей закреплены свыше 22 тысяч смолян", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
Он подчеркнул, что в 2025 году более 50 тысяч жителей региона обратились сюда для проведения профилактических осмотров, диспансеризации и получения необходимого лечения. Также в прошлом году было оказано более 7,5 тысячи случаев специализированной помощи и порядка 285 – высокотехнологичной медицинской помощи.
В ходе встречи Анохин также познакомился с новым главным врачом больницы Ильей Кожуховым с опытом работы руководителем в отрасли более 16 лет. Они обсудили текущие задачи и планы дальнейшей работы.
"Рассчитываю, что наше взаимодействие будет таким же продуктивным, позволит и дальше развивать медицинскую помощь для смолян, делая ее доступнее и качественнее", - заключил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Анохин: конкурсы профессионального мастерства будем проводить с Беларусью
8 апреля, 22:40
 
