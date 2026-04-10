13:08 10.04.2026 (обновлено: 14:16 10.04.2026)
Во Владикавказе прогремел взрыв на складе с пиротехникой, есть пострадавшие

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апр — РИА Новости. При взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе пострадали 14 человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Число пострадавших — 14 человек. Два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также еще один ребенок", — написал он в Telegram-канале.
Ранее глава республики сообщил о госпитализации 11 человек, в том числе одного ребенка. Состояние четверых пациентов оценивается как крайне тяжелое.
Взрыв прогремел в двухэтажном здании в центре Владикавказа, на улице Партизанской, затем начался пожар. Его площадь составила 750 квадратных метров, конструкции обрушились на 800 "квадратах". На место направили спасателей по повышенному рангу сложности, всего 195 человек и 49 единиц техники.
Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
 
