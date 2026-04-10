Карпов заявил о серьезном кризисе в российских шахматах

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что на уровне элитных гроссмейстеров российские шахматы в настоящее время находятся в довольно серьезном кризисе, но ситуацию можно исправить за несколько лет.
Участник двух матчей за мировую корону Ян Непомнящий в апрельском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) находится на 18-м месте, Дмитрий Андрейкин занимает 28-ю позицию. На проходящем на Кипре турнире претендентов 32-й номер рейтинга FIDE Андрей Есипенко за четыре тура до финиша утратил шансы на победу и право на матч за звание чемпиона мира.
"Да, кризис в элитных шахматах у нас глубокий. Но я полагаю, что в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции", - сказал Карпов.
"Но это будет непросто, потому что в Индии и Узбекистане в последние годы появились неожиданные ростки талантов, причем в довольно большом количестве", - добавил собеседник агентства.
В турнире претендентов лидирует 20-летний гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров, на два очка опережающий 31-летнего представителя Нидерландов Аниша Гири. Чемпионом мира является 19-летний индиец Гукеш Доммараджу.
