В Ростовской области шахта, где произошло ЧП, работает в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Шахта "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области, где произошло ЧП, продолжает работу в штатном режиме, сообщил журналистам гендиректор АО "Донуголь" Юрий Бурняшов.

По данным следствия, при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, произошел хлопок. Сообщалось, что один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

"Шахта "Шерловская-Наклонная" продолжает свою работу в штатном режиме. Расследование причин и обстоятельств данного несчастного случая ведется в соответствии с установленной процедурой", - сказал Бурняшов.

Он уточнил, что, по его данным, один шахтер погиб и один пострадал.