Рейтинг@Mail.ru
Американский самолет-заправщик подал сигнал бедствия рядом с островом Крит - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 10.04.2026
© REUTERS / Marcelo del Pozo
Самолет Boeing KC-135 Stratotanker. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал бедствия над Средиземным морем около острова Крит, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Около 13.56 мск воздушное судно, которому 66 лет, подало сигнал 7700. Этот код используется для информирования наземных служб об аварийной ситуации, такой как отказ двигателя, разгерметизация салона или проблем со здоровьем у кого-то на борту.
Примерно в 14.06 мск он летел на высоте 2 278 метров над уровнем моря со скоростью 519 километров в час, но достаточно быстро терял высоту.
Точной информации о его маршруте и целях полета нет.
Центральное Командование ВС США (CENTCOM) в марте сообщало, что в ходе операции против Ирана ВВС потеряли самолет-заправщик KC-135, инцидент не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.
В миреСШАСредиземное мореКрит (остров)Вооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала