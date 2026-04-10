Американский самолет-заправщик подал сигнал бедствия рядом с островом Крит

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал бедствия над Средиземным морем около острова Крит, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Около 13.56 мск воздушное судно, которому 66 лет, подало сигнал 7700. Этот код используется для информирования наземных служб об аварийной ситуации, такой как отказ двигателя, разгерметизация салона или проблем со здоровьем у кого-то на борту.
Примерно в 14.06 мск он летел на высоте 2 278 метров над уровнем моря со скоростью 519 километров в час, но достаточно быстро терял высоту.
Точной информации о его маршруте и целях полета нет.