Рейтинг@Mail.ru
Американский самолет для перевозки военного руководства вылетел из Израиля - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 10.04.2026
Американский самолет для перевозки военного руководства вылетел из Израиля

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский самолет Cessna UC-35A Citation Ultra, принадлежащий службе приоритетных воздушных перевозок армии США (United States - Army Priority Air Transport) вылетел из Тель-Авива на фоне информации о возможных переговорах США и Ирана в Пакистане, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники утверждала, что делегация из Ирана прибыла в Пакистан в четверг для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США. При этом иранское агентство Tasnim назвало подобные сообщения вымыслом, заявив, что переговоры начнутся только при условии соблюдения прекращения огня в Ливане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
На данный момент Cessna UC-35A Citation Ultra находится в воздушном пространстве Саудовской Аравии и движется в сторону Персидского залива.
Служба приоритетных воздушных перевозок армии США занимается перевозками высшего военного руководства США - руководителей министерства войны, делегаций конгресса и командиров боевых частей по всему миру.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
В миреСШАИранПакистанДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала