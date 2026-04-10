Американский самолет для перевозки военного руководства вылетел из Израиля

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский самолет Cessna UC-35A Citation Ultra, принадлежащий службе приоритетных воздушных перевозок армии США (United States - Army Priority Air Transport) вылетел из Тель-Авива на фоне информации о возможных переговорах США и Ирана в Пакистане, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники утверждала, что делегация из Ирана прибыла в Пакистан в четверг для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США. При этом иранское агентство Tasnim назвало подобные сообщения вымыслом, заявив, что переговоры начнутся только при условии соблюдения прекращения огня в Ливане.
На данный момент Cessna UC-35A Citation Ultra находится в воздушном пространстве Саудовской Аравии и движется в сторону Персидского залива.
Служба приоритетных воздушных перевозок армии США занимается перевозками высшего военного руководства США - руководителей министерства войны, делегаций конгресса и командиров боевых частей по всему миру.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.