РПЦ призвала верующих не участвовать в фейковых пасхальных крестных ходах
15:30 10.04.2026
РПЦ призвала верующих не участвовать в фейковых пасхальных крестных ходах

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Объявления о фейковых "Пасхальных крестных ходах" распространяются в интернете, на самом деле это политические мероприятия, заявил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви, призвав верующих не принимать участие в этих шествиях.
"В сети интернет, мессенджерах и социальных сетях фиксируется распространение объявлений и афиш, призывающих к участию в "Пасхальных крестных ходах", организаторами которых выступают неустановленные лица. Согласно распространяемым материалам, проведение таких крестных ходов анонсировано в различных городах страны - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Чите, Уфе, Владивостоке и других", - говорится в заявлении.
В нем указывается, что анонсы содержат политические лозунги и логотип, отсылающий к политической символике, не совпадающий с логотипами ни одной из крупных зарегистрированных политических партий.
"Все это в совокупности может восприниматься как безответственная попытка придания политическому выступлению формы молитвенного шествия… Использование крестных ходов в политических целях является манипуляцией", – заявили в отделе, подчеркнув, что информацию о крестных ходах на Пасху и Светлую седмицу следует уточнять на сайтах Русской православной церкви, епархий и митрополий.
"Призываем православных верующих не принимать участия в политических мероприятиях, манипулятивно позиционируемых как "Пасхальные крестные ходы", – говорится в заявлении.
