Рейтинг@Mail.ru
"Путин засмеется". На Западе осудили слова британского министра о России - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 10.04.2026

"Путин засмеется". На Западе осудили слова британского министра о России

© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на утверждение министра обороны Британии Джона Хили о том, что ВМС страны якобы более месяца следили за секретной операцией России в водах вблизи Соединенного королевства.
"Это перекладывание вины: обвинение врага в том, чем вы сами занимаетесь", — написал один комментатор.
"Еще одно слово из уст этого занудного господина из резиденции премьер-министра по адресу Даунинг-стрит, 10, и Владимир Путин либо задрожит от страха, либо засмеется, все ставки на последнее", — сыронизировал другой.
"Со стороны России нет никакой угрозы. Наиболее очевидная угроза исходит от НАТО", — высказался третий читатель.
"Это продолжается уже много лет, и мой скептический настрой подсказывает, что это делается для того, чтобы показать, как лейбористы противостоят Владимиру Путину, одновременно обвиняя партию Reform UK в его поддержке. Думаю, это как-то связано с майскими муниципальными выборами", — резюмировал еще один пользователь.
Ранее британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии якобы отслеживали подводную лодку ВМФ России в нейтральных водах Крайнего Севера. Как сообщил в ходе пресс-конференции министр обороны Джон Хили, российская подлодка проекта 941 "Акула" якобы находилась в исключительной экономической зоне Великобритании, но не заходила в ее территориальные воды.
Посольство России в Лондоне отметило сомнительный характер заявлений британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за российской подводной лодкой на Крайнем Севере. В дипмиссии подчеркнули, что Москва не угрожает британской подводной инфраструктуре и не использует в этом вопросе агрессивную риторику. При этом от британской стороны продолжают исходить агрессивные инициативы. В частности, Лондон отметился крайне воинственными заявлениями в адрес торгового флота, действующего в интересах российских компаний.
В миреРоссияЛондонВеликобританияДжон ХилиВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала