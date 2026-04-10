"Путин засмеется". На Западе осудили слова британского министра о России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на утверждение министра обороны Британии Джона Хили о том, что ВМС страны якобы более месяца следили за секретной операцией России в водах вблизи Соединенного королевства.
"Это перекладывание вины: обвинение врага в том, чем вы сами занимаетесь", — написал один комментатор.
"Еще одно слово из уст этого занудного господина из резиденции премьер-министра по адресу Даунинг-стрит, 10, и Владимир Путин либо задрожит от страха, либо засмеется, все ставки на последнее", — сыронизировал другой.
"Это продолжается уже много лет, и мой скептический настрой подсказывает, что это делается для того, чтобы показать, как лейбористы противостоят Владимиру Путину, одновременно обвиняя партию Reform UK в его поддержке. Думаю, это как-то связано с майскими муниципальными выборами", — резюмировал еще один пользователь.
Ранее британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии якобы отслеживали подводную лодку ВМФ России в нейтральных водах Крайнего Севера. Как сообщил в ходе пресс-конференции министр обороны Джон Хили, российская подлодка проекта 941 "Акула" якобы находилась в исключительной экономической зоне Великобритании, но не заходила в ее территориальные воды.
Посольство России в Лондоне отметило сомнительный характер заявлений британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за российской подводной лодкой на Крайнем Севере. В дипмиссии подчеркнули, что Москва не угрожает британской подводной инфраструктуре и не использует в этом вопросе агрессивную риторику. При этом от британской стороны продолжают исходить агрессивные инициативы. В частности, Лондон отметился крайне воинственными заявлениями в адрес торгового флота, действующего в интересах российских компаний.