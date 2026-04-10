Россия выстроит линию в области СНВ на основе анализа военной политики США

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Линия России в области стратегических наступательных вооружений будет строиться на основе анализа военной политики США и обстановки в стратегической сфере, заявила российская делегация на общеполитической дискуссии сессии комиссии ООН по разоружению.

"Наша страна намерена действовать ответственно и взвешенно. Будем выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере", - говорится в тексте выступления российской делегации.