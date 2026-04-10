Россия выстроит линию в области СНВ на основе анализа военной политики США

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Линия России в области стратегических наступательных вооружений будет строиться на основе анализа военной политики США и обстановки в стратегической сфере, заявила российская делегация на общеполитической дискуссии сессии комиссии ООН по разоружению.
В тексте выступления, опубликованном на сайте МИД РФ, высказывается сожаление в связи с тем, что США не согласились на российскую инициативу о соблюдении лимитов на вооружения, заложенных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, даже после истечения срока действия договора.
"Наша страна намерена действовать ответственно и взвешенно. Будем выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере", - говорится в тексте выступления российской делегации.
Отмечается, что Москва остается открытой для поиска равноправных диалоговых решений по стабилизации стратегической обстановки, но лишь при формировании условий для такого взаимодействия.
В начале февраля истек срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
Президент России Владимир Путин до этого объявлял, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп называл предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
В ООН призвали Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов
26 сентября 2025, 19:47