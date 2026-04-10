Роспотребнадзор контролирует эпидобстановку в Дагестане

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях Республики Дагестан, пострадавших от паводков, сообщило ведомство в своем канале на платформе Max.
"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Сотрудники ведомства осуществляют комплексные проверки качества питьевой воды и водоисточников, уделяют внимание условиям пребывания людей в пунктах временного размещения (ПВР), а также вакцинации от гепатита А", - говорится в сообщении.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.