Журналиста "Новой газеты" доставили в суд для избрания меры пресечения

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Журналист "Новой газеты" Олег Ролдугин доставлен в Тверской суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в суде.

Следствие просит об аресте Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных.

« "Олег Ролдугин доставлен в суд", – сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" в четверг прошли обыски.