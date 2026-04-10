Журналиста "Новой газеты" доставили в суд для избрания меры пресечения

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Журналист "Новой газеты" Олег Ролдугин доставлен в Тверской суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в суде.
Следствие просит об аресте Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных.
"Олег Ролдугин доставлен в суд", – сказал собеседник агентства.
Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" в четверг прошли обыски.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.