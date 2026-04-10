Рябков осудил торгово-экономическую блокаду Кубы со стороны США

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе визита в Гавану решительно осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны США, а также введенное американцами энергетическое эмбарго, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам консультаций.

"С российской стороны была выражена солидарность с правительством и народом Кубы, решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада, а также введённое США в отношении Кубы энергетическое эмбарго. Подчёркнута необходимость исключения Кубы из списка Госдепартамента США так называемых государств-спонсоров терроризма", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

Как отметили в российском МИД, в ходе контактов был проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонней, региональной и международной повестки дня.