10:41 10.04.2026
Рябков осудил торгово-экономическую блокаду Кубы со стороны США

© РИА Новости / Эдуард Песов. Флаг Кубы
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе визита в Гавану решительно осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны США, а также введенное американцами энергетическое эмбарго, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам консультаций.
Рябков во время визита в Гавану в четверг был принят президентом страны Мигелем Диас-Канелем, министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррилья. Он также провел встречи с первым заместителем министра иностранных дел Кубы Херадо Пеньяльвером и заместителем министра иностранных дел Карлосом Фернандесом де Коссио.
Гавана - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Российские компании допустят до управления промпроизводствами на Кубе
08:26
"С российской стороны была выражена солидарность с правительством и народом Кубы, решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада, а также введённое США в отношении Кубы энергетическое эмбарго. Подчёркнута необходимость исключения Кубы из списка Госдепартамента США так называемых государств-спонсоров терроризма", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Как отметили в российском МИД, в ходе контактов был проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
"Стороны констатировали идентичность подходов по подавляющему большинству ключевых вопросов современности. Озвучена неизменная позиция обеих стран в отношении неприемлемости односторонних принудительных мер, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, применения силы в целях смещения "неугодных" правительств", - подчеркнули в ведомстве.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Рябков заявил, что Россия не собирается уходить из Западного полушария
01:53
 
