Рябков подтвердил намерение России оказывать Кубе необходимую поддержку

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе визита на Кубу подтвердил намерение России продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявили в российском дипведомстве.
"Подтверждён твёрдый настрой Российской Федерации на оказание Кубе необходимой поддержки, в том числе материальной, в её справедливой борьбе по отстаиванию государственного суверенитета, а также на продолжение поступательного укрепления российско-кубинского диалога по самому широкому спектру направлений", - говорится в сообщении на сайте министерства.