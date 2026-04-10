Рябков подтвердил намерение России оказывать Кубе необходимую поддержку - РИА Новости, 10.04.2026
10:14 10.04.2026
Рябков подтвердил намерение России оказывать Кубе необходимую поддержку

МИД: Рябков подтвердил намерение России продолжать поддерживать Кубу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе визита на Кубу подтвердил намерение России продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку, заявили в российском дипведомстве.
"Подтверждён твёрдый настрой Российской Федерации на оказание Кубе необходимой поддержки, в том числе материальной, в её справедливой борьбе по отстаиванию государственного суверенитета, а также на продолжение поступательного укрепления российско-кубинского диалога по самому широкому спектру направлений", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Российские компании допустят до управления промпроизводствами на Кубе
08:26
 
