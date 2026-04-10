ПВО за неделю сбила 2411 дронов

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силы ПВО России за неделю уничтожили 2411 дронов, 54 управляемые авиационные бомбы, шесть управляемых ракет "Нептун" и четыре реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщило министерство обороны.
"Средствами противовоздушной обороны с 4 по 10 апреля сбиты 54 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 2411 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
