ПВО за неделю сбила 2411 дронов - РИА Новости, 10.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:54 10.04.2026
ПВО за неделю сбила 2411 дронов

ПВО за неделю сбила 2411 дронов и четыре ракеты HIMARS ВСУ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силы ПВО России за неделю уничтожили 2411 дронов, 54 управляемые авиационные бомбы, шесть управляемых ракет "Нептун" и четыре реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщило министерство обороны.
"Средствами противовоздушной обороны с 4 по 10 апреля сбиты 54 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 2411 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
