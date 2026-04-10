В Белом доме заявили о запасных планах по Ормузскому проливу

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, что у Вашингтона есть запасные планы по ситуации с Ормузским проливом, если таковые потребуются.
"Я, конечно, не могу вдаваться в засекреченные вещи, но, во-первых, мы настроены очень оптимистично. Мы отправляем нашу лучшую команду в Пакистан на переговоры с иранцами, и у нас также есть запасные планы на случай необходимости", - сказал Хассетт каналу Fox Business, отвечая на вопрос, возможно ли открыть проливы и восстановить поставки нефти в течение ближайших двух месяцев.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.