18:01 10.04.2026
Появились новые детали в деле о ЧП во Владикавказе

Около места ЧП во Владикавказе могло быть незаконное производство пиротехники

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Нелегальное производство пиротехники могло находиться рядом со складом во Владикавказе, где произошел взрыв, сообщил журналистам глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Сейчас работает следственно-оперативная группа. Мы тут в соседнем здании обнаружили производство, в том числе и пиротехники… Правоохранительные органы уже разбираются, сейчас вещественные доказательства осматриваются, и мы потом их вывезем, там в соседнем здании тоже много ящиков пиротехники. Скорее всего, это нелегальное производство под эгидой вывесок, которые там находятся", - сказал глава региона.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Некоторые пострадавшие во Владикавказе находятся в крайне тяжелом состоянии
ПроисшествияВладикавказСергей МеняйлоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
