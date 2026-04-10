В Самаре ученые выяснили происхождение "фантомов" в космосе
12:55 10.04.2026
В Самаре ученые выяснили происхождение "фантомов" в космосе

В Самаре физики объяснили появление плазменных "фантомов" в Барьере Ориона

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева и Самарского филиала Физического института имени Лебедева РАН выяснили причины, по которым в космосе возникают плазменные "фантомы", сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета.
"Отечественными учеными ранее была выдвинута гипотеза, что причиной появления особого вида субструктур в Барьере Ориона может быть так называемая изоэнтропическая, или акустическая, неустойчивость. Мы математически доказали эту гипотезу с помощью систем газодинамических уравнений, описав наиболее вероятный механизм образования этих субструктур, наблюдаемых с помощью телескопов", - сообщил заведующий кафедрой физики Самарского университета Дмитрий Завершинский.
В вузе объяснили, что акустическая неустойчивость возникает в среде, где нагрев и охлаждение перестают компенсировать друг друга. Из-за нарушения теплового равновесия любое малое возмущение вызывает серию мощных ударных волн. Это похоже на необычное эхо, которое не утихает, а становится только громче с каждым повтором, объяснили в вузе. Такое явление встречается на Земле - в плазме, создаваемой в лабораторных условиях, а также в естественных условиях космоса.
По данным ученых, газодинамические возмущения в Барьере Ориона могут превращаться в импульсы ударных волн при температурах среды от 207 градусов Цельсия. Более плотные области ионизированного межзвездного газа становятся горячее и, обладая более высоким давлением в разреженном окружении, начинают целыми группами перемещаться в пространстве со сверхзвуковой скоростью и принимать различные формы. Эти сгустки газа во главе ударных акустических волн и есть те самые плазменные "фантомы", наблюдаемые с помощью телескопов, объяснили в самарском вузе.
"Наше исследование позволяет заметно расширить знания о формировании и эволюции структур ударных волн в фотодиссоциативных областях космоса на примере Барьера Ориона... Созданная нами модель хорошо согласуется с наблюдаемыми динамическими структурами в Барьере Ориона и помогает глубже понять физические процессы, управляющие межзвездной средой во Вселенной", - сообщил Завершинский.
Исследование было поддержано министерством науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания образовательным и научным учреждениям. Результаты научных изысканий опубликованы в авторитетном международном журнале Astronomy & Astrophysics.
