В Самаре ученые выяснили происхождение "фантомов" в космосе

По данным ученых, газодинамические возмущения в Барьере Ориона могут превращаться в импульсы ударных волн при температурах среды от 207 градусов Цельсия. Более плотные области ионизированного межзвездного газа становятся горячее и, обладая более высоким давлением в разреженном окружении, начинают целыми группами перемещаться в пространстве со сверхзвуковой скоростью и принимать различные формы. Эти сгустки газа во главе ударных акустических волн и есть те самые плазменные "фантомы", наблюдаемые с помощью телескопов, объяснили в самарском вузе.