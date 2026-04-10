Путин: к 2030 году ИИ-продукты должны использоваться во всех областях

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Продукты искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году должны использоваться во всех областях в РФ, включая экономику и образование, заявил российский президент Владимир Путин.

"К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе (искусственного интеллекта - ред.) должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.