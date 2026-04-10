МИД ПМР призвало ЕС повлиять на Молдавию

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. ЕС должен повлиять на Кишинев, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии , не исключено введение НДС до 20%.

"Безусловно, и Евросоюз, и другие международные участники урегулирования в силах повлиять на ситуацию. Надеюсь, что никто из них не желает столкнуться с гуманитарной катастрофой или с резкой эскалацией напряженности, которые будут неизбежны, если не остановить Республику Молдова от реализации намеченных планов", - сказал Игнатьев

Глава МИД ПМР также считает, что для этого всем международным участникам нужно активнее включаться в переговорный процесс, отбросив старый инерционный подход.

"Молдавская сторона решила схитрить и спешно подготовила некий имитационный "план". Однако это очередная ошибка, поскольку в их логике никакого диалога с Приднестровьем или готовности учитывать интересы приднестровского народа нет. Сейчас молдавская сторона пытается "продать" внешним партнерам этот деструктивный подход, скрывая правду и обставляя его убаюкивающей риторикой", - отметил Игнатьев.

Он привел в пример инициативу Молдавии создать "фонд конвергенции", которым Кишинев надеется прикрыть обворовывание приднестровского народа в беспрецедентном масштабе".