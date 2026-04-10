Суд взыскал у экс-замминистра обороны Попова дом и 30 миллионов рублей

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд взыскал принадлежавшие бывшему замминистра обороны Павлу Попову наручные часы, жилой дом и 30 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Обратить взыскание в счет исполнения наказания в виде штрафа на жилой дом площадью 242 квадратных метра, нежилое помещение на общую сумму 10 миллионов рублей, денежные средства на счете в банке в размере 30 миллионов рублей, наручные часы… на сумму 6 миллионов рублей", - решил суд.
Сегодня 235-й окружной военный суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима с лишением звания генерала и штрафом 85 миллионов рублей.