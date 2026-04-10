Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал у экс-замминистра обороны Попова дом и 30 миллионов рублей - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 10.04.2026
Суд взыскал у экс-замминистра обороны Попова дом и 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд взыскал принадлежавшие бывшему замминистра обороны Павлу Попову наручные часы, жилой дом и 30 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
«
"Обратить взыскание в счет исполнения наказания в виде штрафа на жилой дом площадью 242 квадратных метра, нежилое помещение на общую сумму 10 миллионов рублей, денежные средства на счете в банке в размере 30 миллионов рублей, наручные часы… на сумму 6 миллионов рублей", - решил суд.
Сегодня 235-й окружной военный суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима с лишением звания генерала и штрафом 85 миллионов рублей.
ПроисшествияПавел Попов (генерал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала