Суд лишил звания бывшего замминистра обороны Попова

Сегодня Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 85 миллионов рублей. Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает. Основная часть процесса проходила в закрытом режиме.