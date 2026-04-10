Суд лишил звания бывшего замминистра обороны Попова

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Суд лишил звания генерала армии в запасе бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Лишить Попова звания генерала армии в отставке", - решил суд.
Сегодня Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 85 миллионов рублей. Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает. Основная часть процесса проходила в закрытом режиме.