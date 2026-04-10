Ученый объяснил причины апрельского похолодания в европейской части России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Причиной резкого похолодания в европейской части России стал циклон, который принес холодный воздух с Норвежского моря, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
"Такие возвраты холодов, особенно в апреле, это вполне закономерно. Это связано с тем, что с Северной Атлантики, с Норвежского моря, до европейской части России дошел циклон, принес холодный влажный воздух. Поэтому и дожди у нас, и температура понизилась", - сказал ученый.
По его словам, через пару дней осадки закончатся. "Уже на следующей неделе погода будет стабилизироваться. Циклон уйдет, облака рассеются. Будет формироваться антициклон, станет теплее. Сначала температура вернется к норме, а потом, наверное, и выше нормы будет. Со следующей недели наверняка - уже с этих выходных должно начаться улучшение погоды", - отметил Любов.
Он также предупредил, что в апреле стоит ждать еще одну волну похолодания. "По предварительным прогнозам, в начале третьей декады снова похолодает – с 20-х чисел апреля. Но эта волна будет уже не такая холодная, как сейчас", - сказал фенолог.