Ученый объяснил причины апрельского похолодания в европейской части России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Причиной резкого похолодания в европейской части России стал циклон, который принес холодный воздух с Норвежского моря, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

"Такие возвраты холодов, особенно в апреле, это вполне закономерно. Это связано с тем, что с Северной Атлантики , с Норвежского моря , до европейской части России дошел циклон, принес холодный влажный воздух. Поэтому и дожди у нас, и температура понизилась", - сказал ученый.

По его словам, через пару дней осадки закончатся. "Уже на следующей неделе погода будет стабилизироваться. Циклон уйдет, облака рассеются. Будет формироваться антициклон, станет теплее. Сначала температура вернется к норме, а потом, наверное, и выше нормы будет. Со следующей недели наверняка - уже с этих выходных должно начаться улучшение погоды", - отметил Любов.