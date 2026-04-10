Сын пропавшей Усольцевой ждет информации о возобновлении поисков

КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге вместе с семьей Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил РИА Новости, что сейчас ожидает информацию о сроках возобновления активных поисков.
"Поисковики ничего не говорят, пока никто не знает, когда все начнется. Сам очень жду информации", - сказал Баталов, ответив на вопрос о том, сообщали ли ему поисковики и правоохранительные органы о возобновлении активных поисков.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода. Двое взрослых и пятилетняя девочка отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.