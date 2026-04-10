Какая погода ждет россиян на Пасху и во второй половине апреля

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москвичей обнадежили дождями и относительным теплом на Пасху. Однако сейчас погода оправдала прошлые прогнозы синоптиков — идет снег, а столбик термометра опустился практически до нуля.

К чему нужно подготовиться? И когда в Россию вернется весна?

Метель и сугробы возвращаются?

В ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, столицу накроют небольшие дожди. Такой прогноз в пятницу, 10 апреля, дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В субботу Москва останется под влиянием циклона. Ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, а ночью местами возможен мокрый снег, — написал Тишковец в своем телеграм-канале. — В воскресенье, на Пасху, регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. Будет облачно, с неустойчивыми прояснениями".

Сегодня в Центральной России весь день пасмурно, снег с дождем не прекращается. Столбики термометров покажут от минус двух до плюс трех градусов. Ветер — с порывами до 12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупреждали о плохой погоде: на ближайшие дни объявлена метель . А из-за сильного ветра и снега реальная температура покажется еще ниже. По ощущениям — до минус 8 градусов.

К субботе в столичном регионе возможен ледяной дождь. Это явление коварное: ветки деревьев не выдерживают тяжести наледи и ломаются, провода линий электропередачи обрываются.

Апрельские сюрпризы для регионов

Весна в этом году явно не скупится на погодные контрасты . И речь не только о Москве.

Внезапные заморозки накроют обширную часть страны — вплоть до Черноземья. А в Верхневолжье и вовсе установится снежный покров высотой 5-10 сантиметров. Местами — вообще до 13.

Во второй половине месяца Санкт-Петербург наконец-то согреется — воздух прогреется до +13. Но, как предупреждают синоптики, температурные качели будут раскачивать горожан вплоть до мая. В придачу — привычный петербургский моросящий дождь через день. Солнце выглянет только ближе к 20-м числам. Впрочем, эксперты успокаивают: погода апреля-2026 впишется в климатическую норму.

В Краснодарском крае и Ростовской области — другая история. Там апрель обещает быть аномально теплым. Воздух прогреется до +18…+20, а вода у побережья — до +13…+15.

А вот жителям Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, а также республик Алтай, Тыва и Хакасия повезло меньше — там ожидаются осадки в виде снега.

Первая половина 2026 года в целом окажется заметно теплее климатической нормы. На большей части европейской России температура будет выше обычной. Для дачников это сигнал: сезон в средней полосе можно начинать раньше. Но расслабляться не стоит, поскольку заморозки в середине апреля все еще реальная угроза для рассады.