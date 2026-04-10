Какая погода ждет россиян на Пасху и во второй половине апреля - РИА Новости, 10.04.2026
16:06 10.04.2026 (обновлено: 16:09 10.04.2026)

Какая погода ждет россиян на Пасху и во второй половине апреля

© РИА Новости / Максим Блинов | Похолодание в Москве
Похолодание в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Похолодание в Москве
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москвичей обнадежили дождями и относительным теплом на Пасху. Однако сейчас погода оправдала прошлые прогнозы синоптиков — идет снег, а столбик термометра опустился практически до нуля.
К чему нужно подготовиться? И когда в Россию вернется весна?

Метель и сугробы возвращаются?

В ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, столицу накроют небольшие дожди. Такой прогноз в пятницу, 10 апреля, дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу Москва останется под влиянием циклона. Ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, а ночью местами возможен мокрый снег, — написал Тишковец в своем телеграм-канале. — В воскресенье, на Пасху, регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. Будет облачно, с неустойчивыми прояснениями".
Сегодня в Центральной России весь день пасмурно, снег с дождем не прекращается. Столбики термометров покажут от минус двух до плюс трех градусов. Ветер — с порывами до 12 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупреждали о плохой погоде: на ближайшие дни объявлена метель. А из-за сильного ветра и снега реальная температура покажется еще ниже. По ощущениям — до минус 8 градусов.
К субботе в столичном регионе возможен ледяной дождь. Это явление коварное: ветки деревьев не выдерживают тяжести наледи и ломаются, провода линий электропередачи обрываются.

Апрельские сюрпризы для регионов

Весна в этом году явно не скупится на погодные контрасты. И речь не только о Москве.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Ледяные цветы на поверхности Онежского озера в районе Петрозаводска
Ледяные цветы на поверхности Онежского озера в районе Петрозаводска - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Ледяные цветы на поверхности Онежского озера в районе Петрозаводска
Внезапные заморозки накроют обширную часть страны — вплоть до Черноземья. А в Верхневолжье и вовсе установится снежный покров высотой 5-10 сантиметров. Местами — вообще до 13.
Во второй половине месяца Санкт-Петербург наконец-то согреется — воздух прогреется до +13. Но, как предупреждают синоптики, температурные качели будут раскачивать горожан вплоть до мая. В придачу — привычный петербургский моросящий дождь через день. Солнце выглянет только ближе к 20-м числам. Впрочем, эксперты успокаивают: погода апреля-2026 впишется в климатическую норму.
В Краснодарском крае и Ростовской области — другая история. Там апрель обещает быть аномально теплым. Воздух прогреется до +18…+20, а вода у побережья — до +13…+15.
А вот жителям Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, а также республик Алтай, Тыва и Хакасия повезло меньше — там ожидаются осадки в виде снега.
Первая половина 2026 года в целом окажется заметно теплее климатической нормы. На большей части европейской России температура будет выше обычной. Для дачников это сигнал: сезон в средней полосе можно начинать раньше. Но расслабляться не стоит, поскольку заморозки в середине апреля все еще реальная угроза для рассады.
Когда ждать стабильного тепла? Эксперты сходятся во мнении: климатическая весна окончательно вступит в свои права для большинства городов лишь после 20 апреля. Именно тогда погода стабилизируется и подарит долгожданный устойчивый плюс.
 
 
 
