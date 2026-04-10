Рейтинг@Mail.ru
В поездах РЖД появилась игрушка-конструктор "Восток" - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:11 10.04.2026 (обновлено: 12:13 10.04.2026)
В поездах РЖД появилась игрушка-конструктор "Восток"

В поездах РЖД ко Дню космонавтики появились ракеты-конструкторы "Восток"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмический корабль "Восток" в полёте
Космический корабль Восток в полёте - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Космический корабль "Восток" в полёте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советские космические ракеты в виде игрушки-конструктора "Восток" в преддверии Дня космонавтики появились в поездах РЖД, заметил корреспондент РИА Новости.
"Конструктор "Ракета-носитель "Восток". Легенда советской космонавтики в ваших руках! Собери легендарную ракету-носитель и запусти ее цифрового двойника. Уникальная AR-механика создаст реальное погружение в ракетостроение", - говорится в описании к игрушке в бортовом журнале "Сапсан" с товарами для пассажиров.
Запуск ракеты-носителя Ангара - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Ракета "Ангара" не вошла в нацпроект по космосу, заявили в Центре Хруничева
04:32
Здесь же размещен логотип и надпись "Роскосмос" и приводится основная историческая справка о ракете: годы разработки, главный конструктор, количество запусков, стартовая масса и другие данные.
"Специально ко Дню космонавтики в каталоге товаров на борту "Сапсан" в продаже появился конструктор "Ракета-носитель "Восток", - прокомментировали РИА Новости в РЖД.
Первый полет человека в космос совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток-1" 12 апреля 1961 года. Ежегодно в этот день отмечается День космонавтики.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Манутров призвал к расширению международной кооперации по космосу
Вчера, 16:49
 
НаукаЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосРЖДКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала