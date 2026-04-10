В поездах РЖД появилась игрушка-конструктор "Восток"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советские космические ракеты в виде игрушки-конструктора "Восток" в преддверии Дня космонавтики появились в поездах РЖД, заметил корреспондент РИА Новости.
"Конструктор "Ракета-носитель "Восток". Легенда советской космонавтики в ваших руках! Собери легендарную ракету-носитель и запусти ее цифрового двойника. Уникальная AR-механика создаст реальное погружение в ракетостроение", - говорится в описании к игрушке в бортовом журнале "Сапсан" с товарами для пассажиров.
Здесь же размещен логотип и надпись "Роскосмос" и приводится основная историческая справка о ракете: годы разработки, главный конструктор, количество запусков, стартовая масса и другие данные.
"Специально ко Дню космонавтики в каталоге товаров на борту "Сапсан" в продаже появился конструктор "Ракета-носитель "Восток", - прокомментировали РИА Новости в РЖД.
Первый полет человека в космос совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток-1" 12 апреля 1961 года. Ежегодно в этот день отмечается День космонавтики.