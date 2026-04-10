Более 65 школьников стали призерами Юношеской конференции в Петербурге
18:34 10.04.2026 (обновлено: 19:08 10.04.2026)
Более 65 школьников стали призерами Юношеской конференции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Более 65 учащихся школ и колледжей стали призерами научно-практической конференции "Будущее сильной России — в высоких технологиях", которая завершилась в Санкт-Петербурге.
"Дипломы выданы по 11 основным секциям, включая, в частности, промышленный дизайн, робототехнику, программирование, краеведение, химию, а также аэрокосмическую технику и атомные технологии", — сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Помимо дипломов трех степеней, участникам вручали и специальные дипломы. Так, ученица гимназии из Казани удостоилась награды "За практическую значимость проекта в атомной отрасли", а ученик петербургского лицея № 11 имени Пьера де Кубертена получил диплом "За инженерный подход".
Участниками конференции "Будущее сильной России — в высоких технологиях" ежегодно становятся школьники 9-11-х классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. Мероприятие призвано поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать лучшие условия для интеграции предприятий и учебных заведений.
Впервые мероприятие прошло в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Спустя два года это переросло в городскую открытую конференцию, теперь же она вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.
Учредителями выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс" и городской Дворец творчества юных.
