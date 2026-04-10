Всероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях" в Санкт-Петербурге

Более 65 школьников стали призерами Юношеской конференции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Более 65 учащихся школ и колледжей стали призерами научно-практической конференции "Будущее сильной России — в высоких технологиях", которая завершилась в Санкт-Петербурге.

"Дипломы выданы по 11 основным секциям, включая, в частности, промышленный дизайн, робототехнику, программирование, краеведение, химию, а также аэрокосмическую технику и атомные технологии", — сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Помимо дипломов трех степеней, участникам вручали и специальные дипломы. Так, ученица гимназии из Казани удостоилась награды "За практическую значимость проекта в атомной отрасли", а ученик петербургского лицея № 11 имени Пьера де Кубертена получил диплом "За инженерный подход".

Участниками конференции "Будущее сильной России — в высоких технологиях" ежегодно становятся школьники 9-11-х классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. Мероприятие призвано поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать лучшие условия для интеграции предприятий и учебных заведений.

Впервые мероприятие прошло в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Спустя два года это переросло в городскую открытую конференцию, теперь же она вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России