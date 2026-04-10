Песков переадресовал в Минобороны вопрос о действиях Лондона из-за подлодок

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны России вопрос, связанный с заявлением Великобритании о задействовании военных кораблей в связи с действиями российских подлодок.
Ранее британское военное ведомство заявило, что ВМС Британии якобы отслеживали подводную лодку ВМФ РФ в нейтральных водах Крайнего Севера. Как уточнил в ходе пресс-конференции министр обороны Джон Хили, российская подлодка проекта 941 "Акула" якобы находилась в исключительной экономической зоне Великобритании, но не заходила в ее территориальные воды.
"Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство. Наш подводный флот выполняет свои функции в мировом океане. Это было всегда, есть и будет. Но что касается деталей, то это нужно обращаться в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать использование Великобританией своих военных кораблей из-за действий российских подлодок.
