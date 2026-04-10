Жителя Пензы приговорили к 13 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 10.04.2026
16:30 10.04.2026 (обновлено: 16:42 10.04.2026)
Суд приговорил жителя Пензы к 13 годам колонии за госизмену в пользу Украины

© Фото : Пензенский областной суд/ВКонтакте
САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил жителя Пензы 1987 года рождения к 13 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей за госизмену и передачу сведений об оборонном предприятии украинской разведке, сообщает пресс-службе суда.
В суде рассказали, что пензенец в мае 2024 года в ходе переписки в мессенджере с неизвестным, представившимся военнослужащим Главного управления разведки министерства обороны Украины, передал противнику сведения об оборонном предприятии, расположенном на территории Пензенского области. Эта информация является служебной тайной и может быть использована иностранным государством против безопасности РФ, отметили в ведомстве.
"Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками органов безопасности… В результате виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении Пензенского областного суда в сообществе "ВКонтакте".
В суде добавили, что в качестве смягчающих обстоятельств суд признал активное способствование расследованию преступления и полное признание вины, а также наличие малолетнего ребёнка. К отягчающим обстоятельствам отнесен тот факт, что преступление совершено в период мобилизации по мотивам политической ненависти.
