В Госдуме назвали реальный размер индексации пенсий в 2026 году

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Январская индексация при пенсии в 20 тысяч рублей составила около 1,5 тысяч рублей, при этом выросли параметры расчета страховых пенсий, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

Депутат отметил, что в 2026 году уже состоялись две основные ежегодные пенсионные индексации, а впереди еще августовский перерасчет для работающих пенсионеров. По его словам, с 1 января страховые пенсии увеличены на 7,6%, повышение затронуло получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, в том числе как неработающих, так и работающих пенсионеров.

"Процент сам по себе мало что говорит, если не перевести его в конкретные суммы. При страховой пенсии в 20 тысяч рублей январская прибавка составила 1 520 рублей, при 25 тысячах рублей получатель стал получать на 1 900 рублей больше, а при 30 тысячах рублей прибавка достигла 2 280 рублей. Чем выше назначенная страховая пенсия, тем заметнее повышение в абсолютных цифрах", - сказал Говырин

Депутат напомнил, что индексация для работающих пенсионеров была возобновлена еще с 1 января 2025 года, и в 2026 году это правило продолжает действовать, с 1 апреля на 6,8% были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Он подчеркнул, что одновременно выросли и параметры расчета страховой пенсии.