Власти Дагестана усилят контроль за ценами на стройматериалы в регионе

МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Власти Дагестана на фоне ликвидации последствий паводков усилят контроль за ценовой ситуацией на рынке строительных материалов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"В ход совещания председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов затронул вопрос ценовой ситуации на фоне ликвидации последствий паводков. Он поручил сформировать рабочую группу, которая обеспечит контроль за ценовой ситуацией, в том числе на рынке стройматериалов", - говорится в сообщении.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков.