Бирюков рассказал о праздничном оформлении Москвы в преддверии Пасхи

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили столицу в преддверии Пасхи, самое масштабное праздничное оформление получила территория возле Храма Христа Спасителя, сообщил заммэра столицы по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к одному из главных православных праздников в разных районах Москвы установили более 100 объемных инсталляций. Самое масштабное праздничное оформление получила территория возле Храма Христа Спасителя, там появились две 30-метровые воздушные арки, увитые белыми розами, за ними раскинулся "Весенний лес" с традиционными пасхальными символами. У центрального входа установлено пятиметровое декоративное пасхальное яйцо и световые буквы "ХВ", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что у входа в Богоявленский кафедральный собор можно увидеть декоративные пасхальные яйца красного цвета с золотистыми орнаментами, которые в вечернее время дополнительно подсвечиваются гирляндами. Еще один элемент праздничного оформления - 45 световых деревьев, усыпанных розовыми цветами и пасхальными яйцами.

"На территории столичных храмов установлены не только крупные декоративные конструкции, но и небольшие праздничные элементы. Вместе со светящимися деревьями они составляют основную часть пасхального оформления столицы", - добавил Бирюков.