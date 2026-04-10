Рейтинг@Mail.ru
Бирюков рассказал о праздничном оформлении Москвы в преддверии Пасхи - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:00 10.04.2026 (обновлено: 14:01 10.04.2026)
Бирюков рассказал о праздничном оформлении Москвы в преддверии Пасхи

Более 100 декоративных конструкций украсили Москву в преддверии Пасхи

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУкрашения Москвы в преддверии Пасхи
Украшения Москвы в преддверии Пасхи - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Украшения Москвы в преддверии Пасхи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили столицу в преддверии Пасхи, самое масштабное праздничное оформление получила территория возле Храма Христа Спасителя, сообщил заммэра столицы по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к одному из главных православных праздников в разных районах Москвы установили более 100 объемных инсталляций. Самое масштабное праздничное оформление получила территория возле Храма Христа Спасителя, там появились две 30-метровые воздушные арки, увитые белыми розами, за ними раскинулся "Весенний лес" с традиционными пасхальными символами. У центрального входа установлено пятиметровое декоративное пасхальное яйцо и световые буквы "ХВ", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что у входа в Богоявленский кафедральный собор можно увидеть декоративные пасхальные яйца красного цвета с золотистыми орнаментами, которые в вечернее время дополнительно подсвечиваются гирляндами. Еще один элемент праздничного оформления - 45 световых деревьев, усыпанных розовыми цветами и пасхальными яйцами.
"На территории столичных храмов установлены не только крупные декоративные конструкции, но и небольшие праздничные элементы. Вместе со светящимися деревьями они составляют основную часть пасхального оформления столицы", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Собор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Подворье Валаамского монастыря в центре Москвы обеспечили подсветкой
Вчера, 09:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала