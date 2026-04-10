Пасха в 2026 году: какого числа, что это за праздник, история и традиции

Пасха — главный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа.



В 2026 году православная Пасха — 12 апреля.

Светлое Христово Воскресение — не просто куличи и крашеные яйца, а торжество жизни над смертью, света над тьмой. Почему дата праздника меняется и как ее рассчитать, когда Пасха в 2026 году, какие традиции обязательны, а какие — просто красивые обычаи, — в материале РИА Новости

Какого числа Пасха в 2026 году

В 2026 году православные христиане празднуют Пасху 12 апреля (30 марта по старому стилю), католики – 5 апреля.

День недели: всегда воскресенье.

В 2026 году разница между датами – всего одна неделя.

Во сколько начинается Пасха (время богослужения)

Празднование начинается в ночь с субботы на воскресенье.

Начало богослужения: примерно 23:00–00:00

Крестный ход: ровно в полночь

Пасхальная литургия: сразу после

Именно с этого момента наступает Светлое Христово Воскресение, и верующие приветствуют друг друга словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!"

Пасха – что это за праздник

Пасха (Воскресение Христово) — главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа из мертвых на третий день после распятия. Это событие, описанное в Новом Завете, считается центральным в христианском вероучении и отмечается ежегодно. Пасха завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу.

Смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой. Для верующих это праздник надежды, обновления и спасения, символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека. Пасха важна прежде всего для христиан всех конфессий.

Почему Пасха каждый год в разные даты

Иисус Христос был распят и погребен в дни иудейской Пасхи. Песах начинают отмечать в 14-й день месяца нисан. В еврейском религиозном календаре в среднем в нем на 11 дней меньше, чем в привычном современному светскому миру григорианском солнечном. Поэтому и даты встречи Песаха в нашем календаре постоянно “плавают”. В первый день новой недели после иудейской Пасхи Христос воскрес.

Никейском первом Вселенском соборе в 325 году постановили, что христианская Пасха не должна совпадать с иудейской. На том же соборе была выработана пасхалия — принцип определения даты "праздника праздников". Однако уже во II веке между христианскими общинами в разных уголках Римской империи возникли разногласия насчет того, когда именно отмечать день Воскресения Христова — Пасху. Нав 325 году постановили, что христианская Пасха не должна совпадать с иудейской. На том же соборе была выработана пасхалия — принцип определения даты "праздника праздников".

Как поясняет приглашенный эксперт, теолог Алексей Шириков, Пасха рассчитывается не только по солнечному, но и по лунному циклу:

"Если упрощать, Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия".

Почему православная и католическая Пасха часто отмечаются в разные дни

Дата Пасхи зависит от календаря: в православии используется юлианский календарь, а в западных странах чаще применяется григорианский календарь.

То есть, по словам Алексея Ширикова, православная и католическая церкви пользуются разными системами вычисления дат равноденствия и полнолуния.

Как рассчитывают дату в православии

Русская православная церковь придерживается нескольких правил:

Пасха не должна совпадать с иудейским Песахом;

ближайшее воскресенье после полнолуния;

воскресение Иисуса совпадает с воскресным днем недели.

В 2026 году всем этим условиям соответствует дата 12 апреля.

Как рассчитывают дату в католицизме

По словам доктора философских наук, профессора Славяно-Греко-Латинской Академии, богослова и религиоведа Сергия (Храмешина), различие дат католической и православной Пасхи связано с тем, что само "равноденствие" и "полнолуние" в церковной практике берутся не по наблюдению в телескоп, а по специальным календарным таблицам, которые у католиков и православных разные.

В 1583 году папа Григорий XIII ввел новую пасхалию, основанную на григорианском календаре, из-за чего эти таблицы в римско-католической церкви были пересчитаны.

У православных же в традиционной пасхалии сохранились прежние расчеты, в соответствии с юлианским календарем. Отсюда и расхождение дат – иногда на неделю, иногда больше месяца, а в некоторых случаях праздники совпадают, как было в 2025 году.

В 2026 году католическая Пасха отмечается 5 апреля.

Даты Пасхи в разные годы Православная Пасха Католическая Пасха Совпадение 2024 5 мая 31 марта нет (разница 5 недель) 2025 20 апреля 20 апреля да 2026 12 апреля 5 апреля нет (разница 1 неделя) 2027 2 мая 28 марта нет (разница 5 недель) 2028 16 апреля 16 апреля да 2029 8 апреля 1 апреля нет (разница 1 неделя) 2030 28 апреля 21 апреля нет (разница 1 неделя)

Сколько дней празднуют Пасху

Православные отмечают Пасху семь дней — этот период называется Светлой седмицей.

Однако весь пасхальный период длится 40 дней — до Вознесения, и в это время сохраняется пасхальное приветствие.

История и смысл Пасхи

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

Название праздника — Пасха — берет свое начало от наименования иудейского торжества Песах (буквально — "проходить мимо"). Оно было установлено в воспоминание исхода евреев из Египта и освобождения от рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Это один из самых важных праздников в иудаизме, который сопровождается рядом определенных ритуалов, символизирующих описанные в Торе события.

В христианской церкви наименование "Пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу. Этот древнейший праздник был установлен еще в апостольские времена.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.

Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, согласно христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.

Суть праздника Пасхи

Пасха символизирует победу жизни над смертью и надежду на спасение. В христианстве считается, что через воскресение Иисуса Христа Господь дарует людям прощение грехов и вечную жизнь. В Священном Писании сказано: "Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним".

Поэтому всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Этот настрой выражается и в атрибутах праздника: куличах и крашеных куриных яйцах. Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Великий пост перед Пасхой

Великий пост — это время духовного очищения, когда верующие стремятся отказаться от грехов и приблизиться к Богу.

Неверно связывать пост только с отказом от пищи, подчеркивает церковь. Основная цель говения заключается во внутреннем преображении, изменении чувств, так как физическое и эмоциональное состояния связаны.

Пост в православии

Начало: 23 февраля 2026

Длительность: 48 дней

Пост включает:

Четыредесятницу

Лазареву субботу (4 апреля)

Вербное воскресенье (5 апреля)

Страстную седмицу (6–11 апреля

В течение всего Великого поста православная церковь призывает верующих воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе в составе различных блюд. Рыба разрешается лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). А в Лазареву субботу постящимся можно есть икру.

С особой строгостью принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста. Неизменно от поста освобождались тяжелобольные, беременные женщины, кормящие матери, воины, рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, а также люди, находившиеся в пути.

Пост в католицизме

У католиков Великий пост в 2026 году начался 18 апреля. Он начинается с Пепельной среды, когда священник наносит пепельный крест на лоб. Католикам разрешены молочные продукты, рыба и яйца, а строгий запрет касается только мяса, преимущественно в пятницы, а в Пепельную среду и Страстную пятницу — также ограничения по количеству пищи. Пост также предполагает ограничение тремя приемами пищи в день.

Традиции Пасхи

Празднование начинается с ночного богослужения. Основные традиции:

Крестный ход

Ночная литургия

Освящение куличей и яиц

Пасхальные приветствия

Красят яйца

Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о крашеных яйцах встречаются в рукописях Х века, найденных в греческом монастыре святой Анастасии. Считается, что именно крашеное пасхальное яйцо должно быть первой едой после Великого поста. Первоначально цвет был только красный, символ крови Христовой, но со временем яйца стали окрашивать и в другие цвета.

Освящают куличи и яйца

Освящение куличей, яиц, творожной пасхи – это наследие благословения пищи перед трапезой. По словам теолога Алексея Ширикова, это красивая, но не обязательная традиция. “Если не оказалось такой возможности в храме, это не страшно – вы можете просто помолиться и попросить у Бога благословения перед ее вкушением”.

Пасхальное богослужение

Перед полуночью начинается благовест — колокольный звон, затем:

Крестный ход

Пасхальная утреня

Литургия

Особенность службы — чтение Евангелия на разных языках.

Пасхальная служба совершается ночью, и прихожане собираются в храмах, чтобы вместе встретить Воскресение Христово. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с молящимися обходят вокруг храма крестным ходом.

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. Люди идут со словами: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ".

Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После Великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным.

В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Такое чтение напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

На Пасху все молящиеся по возможности причащаются Святых Христовых Тайн.

Пасхальное приветствие

"Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!".

Эти слова выражают чувства, похожие на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскресении Христа. По традиции сначала приветствие произносит младший по возрасту, потом старший.

Благодатный огонь

Благодатный огонь (святой свет) — один из символов Пасхи. Он зажигается накануне праздника, в Великую субботу.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Многие верующие считают его святыней. Появление благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам Иерусалимского патриарха, духовенства и тысяч паломников в храме Гроба Господня, несмотря на регулярность, называют чудом.

© AP Photo / Tsafrir Abayov Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня © AP Photo / Tsafrir Abayov Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Что готовят на Пасху: куличи, яйца и блюда

Традиционное пасхальное угощение включает куличи, яйца и другие блюда, которые готовятся заранее. В разных семьях есть свои обычаи подготовки праздничной трапезы.

Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола наравне с крашеными яйцами. В христианской традиции он является прообразом артоса (квасного хлеба, который освящают на Пасхальную седмицу в храмах). Артос выпекают в церковной пекарне, освящают и раздают верующим, а кулич — дома.

Обязательны крашеные яйца (красные, в луковой шелухе, расписные, с наклейками), которые разбивают в ритуале приветствия "Христос Воскресе!" и творожная пасха — сырную пирамиду с цукатами, изюмом и пряностями, украшенную крестом и буквами "ХВ", подаваемую в специальной форме.

Традиция красить яйца, по преданию, берет свое начало от визита Марии Магдалины, одной из учениц Иисуса Христа, к римскому императору Тиберию. Она пришла сообщить о воскресении Христа и с собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным.

Дополняют стол мясные блюда после поста: студень (холодец) из говядины, свинины или курицы с хреном и горчицей, запеченная баранина или ветчина, а также сырники, творожники и бабы (пирожные). Региональные вариации могут включать кашу с гусем или пироги с судаком. Среди напитков популярны сбитень или кагор.

Традиции Пасхи в России

входит в пятерку любимых праздников россиян и играет большую роль в жизни верующих. По данным ВЦИОМ 2026 года, Пасха входит в пятерку любимых праздников россиян и играет большую роль в жизни верующих.

Православные христиане посещают храмы, освящают куличи и крашеные яйца, бьются крашеными яйцами, поздравляют друг друга пасхальным приветствием, собираются за праздничным столом в семейном кругу.

Уже более 20 лет центром пасхальных празднований выступает храм Христа Спасителя в Москве – кафедральный собор Русской православной церкви. Главное событие — ночные пасхальные богослужения с крестными ходами вокруг храмов, где поют "Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". Пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она транслируется по центральным телеканалам.

В 2026 году, как обычно, в Великую субботу, ждут Благодатный огонь из Иерусалима.

Как Пасху отмечают в разных странах

Христиане всего мира заранее готовятся к Пасхе.

Греция

В Греции красят яйца, выпекают песочное печенье "кулуракия", убирают дома. В Великую субботу вечером в темноте начинается пасхальная служба, в полночь священник провозглашает "Христос Анести!" ("Христос Воскресе!") — взрываются фейерверки, звонят колокола.

Разговляются верующие супом магирица, пирогами с сыром/зеленью. Днём жарят на вертеле барашка/козлёнка, кокореци (мясной рулет). В Корфу сжигают чучело Иуды. Пасхальный понедельник является официальным выходным.

Армения

В Армении Пасху принято называть "Затик" — праздник Воскресения, который считается главным церковным праздником года. В этот день в храмах Армянской апостольской церкви проходят торжественные богослужения и песнопения.

Центральным ритуалом в армянской Пасхе остаётся освящение хлеба и вина, а также традиционного сладкого пирога чорека. В домах накрывают пасхальный стол с мясными блюдами после Великого поста.

В Ереване и других городах проходят пасхальные концерты, выставки церковных изделий, а также ярмарки с традиционной едой и изделиями ремесленников. Вся пасхальная неделя воспринимается как время единения, примирения, что в армянском религиозном сознании напрямую связывают с национальной памятью и выживанием народа.

Европа

В западных странах существует еще один символ — пасхальный кролик. В германской мифологии заяц или кролик ассоциировался с богиней жизни, обновления природы Эострой. На некоторых языках название праздника так и звучит — например, Ostern на немецком.

В Германии, Англии, Австрии родители прячут шоколадные яйца и другие сладости, а дети устраивают своеобразную "охоту за яйцами". В Германии и Австрии распространены пасхальные костры, символизирующие окончание зимы и возрождение природы, а в северных регионах — украшение колодцев и скамеек крашеными яйцами и цветами.

На пасхальном столе в Европе типичны блюда из ягнятины, свежего картофеля, овощных салатов и яиц, а также традиционные хлеба и пироги.

Что нельзя делать на Пасху

Светлое Христово Воскресение — это день радости в память о воскрешении Христа. В этот светлый праздник не следует:

ругаться, испытывать негативные эмоции, грустить;

пить спиртное в большом количестве и предаваться излишествам;

устраивать генеральную уборку;

посещать кладбище.

Поздравления с Пасхой

С Пасхой принято поздравлять "Христос Воскресе!" — "Воистину Воскресе!" (трижды). Это древний пасхальный тропарь, восходящий к апостольским временам, символизирующий обмен вестью о Воскресении. Верующие обмениваются троекратным лобызанием, стуком крашеными яйцами и пасхальным поцелуем; в храмах — крестным христосованием со священником.

Часто задаваемые вопросы о Пасхе

Когда начинается Великий пост в 2026 году?

Великий пост начинается за 48 дней до Пасхи — в 2026 году он стартует 23 февраля и продлится до 11 апреля.

Будет ли выходной на Пасху в 2026 году?

В России Пасха не является официальным выходным днём, однако она всегда выпадает на воскресенье. Предпраздничная пятница не является сокращенным днем.

Когда освящают куличи и яйца?

Традиционно освящение происходит в Великую субботу, в 2026 году это 11 апреля.

Можно ли на Пасху есть мясное?