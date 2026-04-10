Tasnim опровергло сообщения о прибытии иранской делегации в Пакистан

ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Сообщения СМИ о прибытии иранской переговорной группы в столицу Пакистана Исламабад для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США являются вымыслом, переговоры не начнутся, пока не будут соблюдаться условия прекращения огня в Ливане, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники утверждала, что делегация из Ирана прибыла в Пакистан в четверг для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США.
"Сообщения некоторых СМИ о прибытии иранской переговорной группы в Исламабад… на переговоры с американцами - совершенный вымысел", - приводит слова источника агентство.
Источник отметил, что переговоры будут в "подвешенном состоянии", пока США не начнут исполнять свои обязательства по прекращению огня в Ливане, а Израиль продолжает атаки.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде. Позднее Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. В то же время Трамп говорил, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня. МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.