Tasnim опровергло сообщения о прибытии иранской делегации в Пакистан

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде. Позднее Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. В то же время Трамп говорил, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня. МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.