Овечкина номинировали на награду НХЛ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин номинирован на награду "Кинг Клэнси Трофи", которая вручается игроку, лучше всего проявляющему лидерские качества на льду и внесшему значительный вклад в общественную жизнь, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Всего на награду претендуют 32 хоккеиста - по одному от каждого клуба лиги. Овечкин стал единственным российским игроком в списке номинантов.
Овечкину 40 лет. В 2005 году он дебютировал в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", который годом ранее выбрал его на драфте под общим первым номером. Текущий сезон является для форварда 21-м в карьере в НХЛ. Со "столичными" Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. По ходу сезона-2024/25 он превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина 928 заброшенных шайб.
"Русский киллер": Америка прощается с Овечкиным?
9 апреля, 05:55