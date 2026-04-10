19:18 10.04.2026 (обновлено: 19:19 10.04.2026)
Овечкина номинировали на награду НХЛ за вклад на льду и в общественной жизни

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин номинирован на награду "Кинг Клэнси Трофи", которая вручается игроку, лучше всего проявляющему лидерские качества на льду и внесшему значительный вклад в общественную жизнь, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Всего на награду претендуют 32 хоккеиста - по одному от каждого клуба лиги. Овечкин стал единственным российским игроком в списке номинантов.
Овечкину 40 лет. В 2005 году он дебютировал в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", который годом ранее выбрал его на драфте под общим первым номером. Текущий сезон является для форварда 21-м в карьере в НХЛ. Со "столичными" Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. По ходу сезона-2024/25 он превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина 928 заброшенных шайб.
ХоккейСпортУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
