Овечкина номинировали на награду НХЛ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин номинирован на награду "Кинг Клэнси Трофи", которая вручается игроку, лучше всего проявляющему лидерские качества на льду и внесшему значительный вклад в общественную жизнь, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).