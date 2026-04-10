Овчинский: четыре ЖК строят в Перове по реновации на месте снесенных домов

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Четыре жилых комплекса возводят по программе реновации на месте снесенных домов в районе Перово на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что работы ведутся по адресам: 2-я Владимирская улица, владение 28/30, улица Плеханова, владение 24А, улица Плющева, владение 17/3, улица Плющева, владение 9А.

"В современных комфортабельных жилых комплексах будет спроектировано более 1 тысячи квартир. Сейчас в районе Перово снесено 12 старых домов, еще 19 освобождено и скоро будет демонтировано", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Всего, как добавляется в сообщении, в Перове планируется расселить 196 домов, в новое жилье по реновации переедут более 16 тысяч семей.