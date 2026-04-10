© REUTERS / Akhtar Soomro Отель Serena в Исламабаде, куда, как ожидается, прибудут делегации Ирана и США для переговоров

СМИ: отель в Пакистане, где ждут делегации США и ИРИ, занят до воскресенья

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Отель Serena в Исламабаде, куда, как ожидается, прибудут делегации Ирана и США для переговоров, будет недоступен для обычных постояльцев до вечера воскресенья, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на пакистанских чиновников.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу вылетит в пакистанскую столицу Исламабад во главе американской делегации для переговоров с Ираном , следовало из его предварительного расписания.

Guardian подчеркивает, что члены основных делегаций стран будут проживать в пятизвездочной гостинице Serena, там могут пройти и сами переговоры. По информации газеты, из гостиницы выселили всех постояльцев, также были закрыты дороги недалеко от нее.

"Ключевые делегации должны были прибыть в четверг ночью и пятницу утром... Точные сроки переговоров пока не установлены. Однако гостям, которых выселили из отела Serena в среду, сообщили, что он будет занят до вечера воскресенья", - говорится в публикации газеты.

В то же время отмечается, что точная длительность предстоящих переговоров пока не определена.