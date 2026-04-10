Рейтинг@Mail.ru
СМИ: отель в Пакистане, где ждут делегации США и ИРИ, занят до воскресенья
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 10.04.2026 (обновлено: 11:43 10.04.2026)
© REUTERS / Akhtar Soomro — Отель Serena в Исламабаде, куда, как ожидается, прибудут делегации Ирана и США для переговоров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Отель Serena в Исламабаде, куда, как ожидается, прибудут делегации Ирана и США для переговоров, будет недоступен для обычных постояльцев до вечера воскресенья, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на пакистанских чиновников.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу вылетит в пакистанскую столицу Исламабад во главе американской делегации для переговоров с Ираном, следовало из его предварительного расписания.
Guardian подчеркивает, что члены основных делегаций стран будут проживать в пятизвездочной гостинице Serena, там могут пройти и сами переговоры. По информации газеты, из гостиницы выселили всех постояльцев, также были закрыты дороги недалеко от нее.
"Ключевые делегации должны были прибыть в четверг ночью и пятницу утром... Точные сроки переговоров пока не установлены. Однако гостям, которых выселили из отела Serena в среду, сообщили, что он будет занят до вечера воскресенья", - говорится в публикации газеты.
В то же время отмечается, что точная длительность предстоящих переговоров пока не определена.
Согласно сообщению Guardian, в Пакистан прибудут и делегации стран Персидского залива, в том числе из Катара и Саудовской Аравии, которые также могут принять участие в переговорах.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде. Позднее Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. В то же время Трамп говорил, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня. МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.
В миреИранСШАИсламабадДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала