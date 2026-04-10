СМИ: отель в Пакистане, где ждут делегации США и ИРИ, занят до воскресенья

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Отель Serena в Исламабаде, куда, как ожидается, прибудут делегации Ирана и США для переговоров, будет недоступен для обычных постояльцев до вечера воскресенья, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на пакистанских чиновников.
Guardian подчеркивает, что члены основных делегаций стран будут проживать в пятизвездочной гостинице Serena, там могут пройти и сами переговоры. По информации газеты, из гостиницы выселили всех постояльцев, также были закрыты дороги недалеко от нее.
"Ключевые делегации должны были прибыть в четверг ночью и пятницу утром... Точные сроки переговоров пока не установлены. Однако гостям, которых выселили из отела Serena в среду, сообщили, что он будет занят до вечера воскресенья", - говорится в публикации газеты.
В то же время отмечается, что точная длительность предстоящих переговоров пока не определена.
Согласно сообщению Guardian, в Пакистан прибудут и делегации стран Персидского залива, в том числе из Катара и Саудовской Аравии, которые также могут принять участие в переговорах.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде. Позднее Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. В то же время Трамп говорил, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня. МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.